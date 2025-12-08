Главная новогодняя елка страны будет украшать Кремль до 20 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная новогодняя елка России будет украшать Соборную площадь Кремля в Москве до 20 января. Об этом сообщил РИА Новости начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Евгений Ганзен.

По его словам, 8 декабря дерево спилят, после чего его будут готовить к транспортировке на специальном автопоезде. Ганзен уточнил, что 10-го числа ель доставят в Москву, а вечером этого же дня ее встретят на Красной площади и торжественно провезут на территорию Соборной площади Кремля.

Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ назвал идеальным выбранное дерево для установки на Соборной площади. Ганзен напомнил, что высота данной ели составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе Подмосковья в начале ноября. Всего на это звание претендовало 24 дерева.

Эксперты выбирали главную новогоднюю елку России не только по возрасту, высоте и размаху ветвей, но и по состоянию хвои и возможности безопасной перевозки. Помимо этого, особое внимание комиссии было обращено на внутренние качества дерева.

Ель устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года. Однако в 2001–2005 годах из-за сильных морозов, мешавших специалистам спиливать и перевозить деревья, были установлены искусственные ели.

