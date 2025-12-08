Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 12:18

Общество

Главная новогодняя елка страны будет украшать Кремль до 20 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главная новогодняя елка России будет украшать Соборную площадь Кремля в Москве до 20 января. Об этом сообщил РИА Новости начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Евгений Ганзен.

По его словам, 8 декабря дерево спилят, после чего его будут готовить к транспортировке на специальном автопоезде. Ганзен уточнил, что 10-го числа ель доставят в Москву, а вечером этого же дня ее встретят на Красной площади и торжественно провезут на территорию Соборной площади Кремля.

Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ назвал идеальным выбранное дерево для установки на Соборной площади. Ганзен напомнил, что высота данной ели составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Главная новогодняя елка России была найдена в Рузском муниципальном округе Подмосковья в начале ноября. Всего на это звание претендовало 24 дерева.

Эксперты выбирали главную новогоднюю елку России не только по возрасту, высоте и размаху ветвей, но и по состоянию хвои и возможности безопасной перевозки. Помимо этого, особое внимание комиссии было обращено на внутренние качества дерева.

Ель устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года. Однако в 2001–2005 годах из-за сильных морозов, мешавших специалистам спиливать и перевозить деревья, были установлены искусственные ели.

На Манежной площади украсили 22-метровую новогоднюю ель

Читайте также


общество

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика