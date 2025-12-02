Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль 10 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главную новогоднюю елку страны привезут из подмосковной Рузы в Кремль 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

Ель нашли в Рузском муниципальном округе, ее высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, размах нижних ветвей – 11 метров.

Дерево планируют спилить 8 декабря. Традиционно елку перевезут на специальном автопоезде. Ее провезут через ворота Спасской башни, затем установят на Соборной площади.

Ранее новогоднюю елку нарядили на Манежной площади в Москве. Ее высота составляет 22 метра. Для украшения были использованы 5 километров световых гирлянд и свыше 10 тысяч елочных игрушек.

На центральных площадях столицы установят елки, украшенные необычными новогодними игрушками. Их можно будет увидеть на Тверской и Манежной площадях. Праздничные деревья появятся на площадках "Московских сезонов".