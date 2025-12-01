Новогоднюю елку установили в большом аквариуме "Москвариума"

В большом аквариуме столичного "Москвариума" появилась новогодняя елка, сообщили в пресс-службе площадки.

"Волшебный "подводный" сюрприз ждет всех гостей экспозиции – праздничная елка в большом морском аквариуме на глубине более 4 метров!" – говорится в сообщении к видео.

На кадрах видно, как аквалангист украшает уже установленную в аквариуме елку новогодними игрушками.

Ранее сообщалось, что уникальные игрушки появятся и на елках в центре Москвы. Их можно будет увидеть на Тверской и Манежной площадях. Праздничные деревья появятся на площадках "Московских сезонов".

Например, на Манежной площади повесят новогодние шары, расписанные по эскизам столичных художников. Они будут висеть на 22-метровой елке. А на Тверской площади появится одна из самых необычных елок – игрушки на ней будут в виде московских достопримечательностей.