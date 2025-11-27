Форма поиска по сайту

27 ноября, 13:08

Общество
Эксперт по фэншуй Самарина: три зоны в доме являются благоприятными для новогодней елки

Эксперт по фэншуй объяснила, куда лучше поставить новогоднюю елку

Фото: 123RF.com/anterovium

Благоприятными зонами для размещения новогодней елки в 2025 году являются восток, юго-восток и юго-запад жилища. Об этом в беседе с RT заявила консультант по фэншуй Екатерина Самарина.

Специалист напомнила, что расположение благоприятных зон меняется каждый год. В этот раз установка ели на востоке должна привлечь в дом яркие эмоции, счастье, творчество и новые отношения.

"Здесь рекомендуется использовать насыщенные красные и зелёные оттенки, яркие огни, свечи, блестящие венки и гирлянды", – указала Самарина.

Ель в юго-восточной части жилья поможет с новыми начинаниями, путешествиями и поддержит окружающих. Оптимальной для этой зоны станет голубая, синяя и черная гамма, а также блестящие и текучие элементы декорирования.

"Юго-запад – зона гармонии и здоровья. Здесь лучше всего использовать спокойные бежевые, коричневые и песочные оттенки", – сказала специалист.

По ее словам, для успешной "активации энергии" декор или ель должны быть живыми – то есть украшенными яркими игрушками, гирляндами и подсветкой. Сопоставимый эффект будет даже от венков или гирлянды, если нет возможности поставить ель.

Ранее дизайнеры рассказывали, что массивные цветные гирлянды, изобилие блесток и пластиковые елочные игрушки уже не актуальны в качестве украшений дома к Новому году. Сейчас фиксируется тренд на сдержанность и натуральность. Если хочется блеска, то эксперты рекомендуют использовать украшения с металлизированными элементами, которые хорошо сочетаются с природными материалами.

