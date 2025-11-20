Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 12:14

Общество
Главная / Новости /

Дизайнер Макарова: при выборе новогодней елки нужно обратить внимание на плотность веток

Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при выборе елки на Новый год

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

При выборе новогодней елки стоит обратить внимание на ее запах и плотность веток, рассказала в беседе с Москвой 24 дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова.

"Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее", – пояснила декоратор.

По словам эксперта, у искусственной елки не должно быть резкого запаха пластика или клея. Хотя легкий технический аромат в начале может присутствовать, у качественных моделей он быстро выветривается.

Отдельное внимание стоит уделить сочетанию елки с интерьером. Если помещение яркое, лучше выбрать елку в сдержанных тонах – классическая зеленая ель станет универсальным вариантом, который не конфликтует с пространством и создает ощущение праздника, отмечает специалист.

Альтернативой может стать елка, будто припорошенная снегом. Для сдержанных интерьеров можно поэкспериментировать с белой, розовой или синей елкой, но важно заранее подумать, будет ли радовать такой элемент декора в течение нескольких сезонов, поскольку искусственную елку обычно покупают не на один год.

"Сегодня появился тренд на елки-половинки для компактных квартир. Они могут быть достаточно высокими, пушистыми, но при этом занимают в два раза меньше пространства", – поделилась Макарова.

Стоят такие модели в среднем от 2–3 тысяч до 16 тысяч рублей, причем более бюджетные варианты можно найти на маркетплейсах, советует дизайнер.

Также популярностью пользуются подвесные и настенные елки, которые становятся спасением для маленьких квартир, студий и семей с маленькими детьми или питомцами. Эти варианты бывают как из искусственной, так и из живой хвои, а цены на них обычно не превышают 2–4 тысяч рублей.

Если места совсем мало, эксперт рекомендует ограничиться еловыми венками или составить букеты и настенные композиции из веток, что тоже поможет создать праздничную атмосферу.

Ранее сообщалось, что массивные цветные гирлянды, пластиковые елки и блестящие украшения теряют актуальность в новогоднем декоре. Вместо этого трендом становятся сдержанность, натуральные материалы и украшения из шишек, хвои и текстиля в единой цветовой гамме.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика