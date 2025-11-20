Дизайнер Макарова: при выборе новогодней елки нужно обратить внимание на плотность веток

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

При выборе новогодней елки стоит обратить внимание на ее запах и плотность веток, рассказала в беседе с Москвой 24 дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова.

"Чем гуще крона и ровнее форма, тем дольше прослужит такое изделие, а елка будет смотреться эффектнее", – пояснила декоратор.

По словам эксперта, у искусственной елки не должно быть резкого запаха пластика или клея. Хотя легкий технический аромат в начале может присутствовать, у качественных моделей он быстро выветривается.

Отдельное внимание стоит уделить сочетанию елки с интерьером. Если помещение яркое, лучше выбрать елку в сдержанных тонах – классическая зеленая ель станет универсальным вариантом, который не конфликтует с пространством и создает ощущение праздника, отмечает специалист.

Альтернативой может стать елка, будто припорошенная снегом. Для сдержанных интерьеров можно поэкспериментировать с белой, розовой или синей елкой, но важно заранее подумать, будет ли радовать такой элемент декора в течение нескольких сезонов, поскольку искусственную елку обычно покупают не на один год.

"Сегодня появился тренд на елки-половинки для компактных квартир. Они могут быть достаточно высокими, пушистыми, но при этом занимают в два раза меньше пространства", – поделилась Макарова.

Стоят такие модели в среднем от 2–3 тысяч до 16 тысяч рублей, причем более бюджетные варианты можно найти на маркетплейсах, советует дизайнер.

Также популярностью пользуются подвесные и настенные елки, которые становятся спасением для маленьких квартир, студий и семей с маленькими детьми или питомцами. Эти варианты бывают как из искусственной, так и из живой хвои, а цены на них обычно не превышают 2–4 тысяч рублей.

Если места совсем мало, эксперт рекомендует ограничиться еловыми венками или составить букеты и настенные композиции из веток, что тоже поможет создать праздничную атмосферу.

Ранее сообщалось, что массивные цветные гирлянды, пластиковые елки и блестящие украшения теряют актуальность в новогоднем декоре. Вместо этого трендом становятся сдержанность, натуральные материалы и украшения из шишек, хвои и текстиля в единой цветовой гамме.