Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/gyn9037

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области в результате массированной атаки украинских БПЛА по энергетическим объектам региона. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Отключение затронуло порядка 170 тысяч абонентов. Власти региона провели оперативное совещание по сложившейся ситуации.

"Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации", – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Ранее в Краснодаре в результате атаки дронов ВСУ пострадали два человека. Раненых госпитализировали с осколочными травмами. Также в результате удара была повреждена контактная сеть железнодорожной станции "Краснодар сортировочный".

Украинские дроны также попытались атаковать один из промышленных объектов в Оренбургской области. В результате произошедшего была незначительно повреждена инфраструктура предприятия.