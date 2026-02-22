Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Малайзии

Фото: 123RF.соm/keongdagreat

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали у берегов Малайзии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую служба США (USGS).

Сейсмособытие произошло в 62 километрах к западу от города Кудат на востоке страны. Население города составляет 32,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 620 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее подземный толчок магнитудой 5,2 был зарегистрирован у восточного побережья Камчатки. Эпицентр толчка находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50,8 километра.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у побережья северных Курил. Эпицентр толчков находился в 130 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине в 51 километр.