Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 23:58

Политика

Зеленский заявил, что выбрал нового главу своего офиса

Фото: AP Photo/Pool/Kirsty Wigglesworth

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой руководителя его офиса. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже", – приводит слова Зеленского ТАСС.

Он также пообещал проинформировать в начале 2026 года о предстоящих назначениях новых глав областных администраций.

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляло о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. В частности, члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины.

Главным фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. В рамках расследования были проведены обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика