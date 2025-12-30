Зеленский заявил, что выбрал нового главу своего офиса

Фото: AP Photo/Pool/Kirsty Wigglesworth

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой руководителя его офиса. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Что касается главы офиса, я определился. Информация будет немного позже", – приводит слова Зеленского ТАСС.

Он также пообещал проинформировать в начале 2026 года о предстоящих назначениях новых глав областных администраций.

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляло о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. В частности, члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины.

Главным фигурантам было предъявлено обвинение в отмывании средств. В рамках расследования были проведены обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.