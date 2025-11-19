Дизайнер Кузнецова: массивные цветные гирлянды дома к Новому году устарели

Фото: 123RF.com/alexeilis

Массивные цветные гирлянды, изобилие блесток и пластиковые елочные игрушки уже не актуальны в качестве украшений дома к Новому году. Об этом в беседе с Life.ru рассказала дизайнер, директор по продукту одной интерьерной компании Ксения Кузнецова.

По ее словам, такой декор является слишком кричащим. Не в моде уже и пластиковые ели, а также искусственные венки.

"Кроме того, теряет актуальность принцип декорирования разных помещений квартиры загородного дома или квартиры по собственному сценарию. Сегодня интерьер – это единое пространство, где каждая зона лишь дополняет другие, а не находится на отдалении от них", – сказала дизайнер.

Кузнецова отметила, что сейчас тренд на сдержанность и натуральность. Если хочется блеска, то она рекомендовала использовать украшения с металлизированными элементами, которые хорошо сочетаются с природными материалами. Чтобы не создавать хаос, для декорирования помещения стоит выбрать три основных оттенка, которые сочетаются между собой.

Актуален и декор из натуральных материалов, сделанный своими руками, добавила дизайнер. Использоваться могут шишки, хвойные ветки, ягоды, текстиль. Это привлекает внимание к деталям и подчеркивает индивидуальность. Кузнецова также посоветовала украшать каждую комнату в едином стиле для создания общей концепции.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что россиянам может грозить штраф за размещение новогодних гирлянд на внешней стороне окон многоквартирных домов. Чтобы украсить фасад здания, нужно согласие соседей. Кроме того, запрещено оставлять без присмотра украшения, которые не предназначены для круглосуточной работы. Штраф за нарушение норм пожарной безопасности может составить от 5 до 15 тысяч рублей.