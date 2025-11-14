Девять елочных базаров появятся в нескольких округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставил на торги права на размещение девяти елочных базаров в нескольких административных округах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Предприниматели смогут принять участие в аукционах на право размещения девяти елочных базаров площадью от 15 до 25 квадратных метров в Восточном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах. С победителями торгов подпишут договоры на пять лет", – отметил глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Предприниматели смогут ежегодно устанавливать торговые объекты на участках, благодаря чему бизнес выйдет за рамки годового планирования, эффективно распределит ресурсы и создаст постоянную клиентскую базу.

Базары будут оформлены в едином стиле. В качестве основы применят быстровозводимые металлические конструкции, обшитые деревянными рейками. Торговые точки установят около торговых центров и супермаркетов, жилых кварталов и остановок общественного транспорта.

Заявки на торги будут приниматься до 21 ноября, открытые аукционы пройдут 26-го числа.

Ранее стало известно, что главной новогодней елью России в 2025 году станет дерево, растущее в Рузском округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Ель спилят 8 декабря.