Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 17:15

Общество

Главную новогоднюю елку России спилят 8 декабря

Фото: телеграм-канал "Мособл Комлес"

Главную новогоднюю елку России спилят 8 декабря в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Доставка до Соборной площади Московского Кремля, а также монтаж, оформление и переработка ели будет проходить с использованием современных технологий. Это необходимо, чтобы обеспечить сохранность и безопасность дерева.

Вековое дерево растет в Рузском округе Подмосковья. Специальная комиссия при выборе главной ели РФ отсеивала остальных претендентов не только по возрасту, высоте и размаху ветвей, но и по состоянию хвои, возможности безопасной перевозки. Также внимание уделяли внутренним качествам дерева.

Всего на звание главной новогодней елки России претендовали 24 кандидата. Высота выбранного дерева составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Главную новогоднюю елку России нашли в Рузском округе Подмосковья

Читайте также


общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика