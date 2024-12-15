РИА Новости: установленная в Кремле елка стала второй по высоте в Европе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главная елка России, которая стоит на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, ставших новогодним и рождественским украшением в столицах стран Европы, сообщает РИА Новости.

Новогоднюю елку, которая стоит в Кремле, привозят в столицу из Подмосковья с 2007 года. При этом уже в третий раз она была срублена в Можайском городском округе. Возраст главной елки страны, высота которой составляет 30 метров, равен 90 лет. Диаметр ствола достигает 60 сантиметров, а размах нижних ветвей равен 8 метров.

Выше нее оказалась только одна из елей, которыми украсили европейские столицы. Так, высота елки, установленной в Вене, составила 34 метра. Третьим по высоте оказалось дерево, которое решили украсить в Риме. Его высота равна 29 метров.

Главное украшение Варшавы оказалось ниже российской ели еще на 2 метра (27 метров), а на четвертой позиции разместился символ праздника, который стоит в Лондоне (25 метров).

Вместе с тем известно, что в Вашингтоне в преддверии Рождества украсят дерево, высота которого составляет 24 метра, что немного выше ели из Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). При этом высота ели, которую выбрали главной во многих европейских городах, составила ровно 20 метров. Такие елки появятся в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе.

Немного ниже (19 метров) станет праздничное дерево в Сеуле. Невысокой будет и та елка, которую украсят в Токио. Там она будет достигать в высоту лишь 14 метров. Чуть выше будут стоять ели в Таллине (16 метров) и в болгарской Софии (15 метров).

Вместе с тем некоторые крупные города мира, природные условия которых не позволяют нарядить натуральную ель, отдают предпочтение искусственным деревьям. Одно из таких будет установлено в Сан-Паулу. Высота новогоднего украшения в этом году составит 53 метра, а в Мадриде – 37 метров. В столице Индонезии Джакарте уже установили искусственное дерево высотой 33 метра, а в Бухаресте и португальском Лиссабоне их высота оказалась равна кремлевскому натуральному дереву и составила 30 метров. При этом в Сиднее и Париже планируется поставить искуственные деревья в 25 метров.

Главную новогоднюю ель страны спилили 9 декабря. Ночью Дед Мороз автопоездом доставил елку в Кремль, традиционно заехав на территорию через Спасские ворота. Уже 12 декабря ель установили на Соборной площади. Планируется, что она будет стоять до 19 января, до Крещения. Впоследствии семена этой ели посадят, чтобы дать дереву вторую жизнь.