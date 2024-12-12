Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Главную новогоднюю елку России, которая будет стоять на Соборной площади, доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

По традиции автопоезд с елью заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

Доставил елку сам Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и заявил, что ель была доставлена из Можайского района в целостности и сохранности.

"Доехали, ну, были трудности свои, но доставили в целостности и сохранности. <...> Елочка очень красивая в этом году, пушистая, высокая", – поделился он.

Дерево будет стоять до 19 января, до Крещения. Впоследствии семена этой ели посадят, чтобы дать дереву вторую жизнь.

Главную новогоднюю ель страны спилили 9 декабря. Дереву уже 90 лет, выбирали его с лета. Выбор специалистов пал на дерево, отвечающее "кремлевским стандартам": высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах веток – 8 метров. Кроме того, все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.

