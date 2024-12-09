Главную новогоднюю ель страны спилили в Можайском городском округе

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Главную новогоднюю ель России, которую установят на Соборной площади Кремля, спилили возле деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области, сообщает Агентство "Москва".

Дереву 90 лет. Его выбирали с лета. В итоге выбор специалистов пал на дерево, отвечающее "кремлевским стандартам". Его высота составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.

Можайский городской округ уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны. Дерево доставят в Кремль 12 декабря.

18 ноября стало известно, что специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны. В конкурсе на звание главной новогодней елки страны участвовали 25 претенденток со всей Московской области.