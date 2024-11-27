Более 4,5 тыс световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особую атмосферу создадут главные символы праздника – около тысячи новогодних елей, украшенных разноцветными шарами и гирляндами. Монтажные работы ведутся уже во всех административных округах и завершатся до 1 декабря.

Бирюков также сообщил, что техническое переоснащение получили две арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. В Парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и цифрами "2025". На Театральной площади и Патриаршем мосту появятся ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд.

Заммэра обратил внимание, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Бирюков напомнил, что за последние годы в столице сформировался достаточный запас праздничных элементов, который позволяет полноценно украсить город. Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

"Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", – пояснил он.

Ранее в туристическом сервисе Russpass открылся тематический раздел "Новогодняя Москва", где представлены афиши мероприятий, сведения об экскурсиях и иных программах зимнего отдыха в столице.

Для граждан подготовили около тысячи мероприятий – от ледовых шоу до концертов и мастер-классов. Составить подходящий маршрут поможет новый раздел Russpass, который разделен на несколько блоков: "Музеи", "Экскурсии" и "Детям".

