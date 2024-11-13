Russpass представил подборку столичных парков для прогулок

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В нескольких московских парках, садах и скверах закончились основные работы по благоустройству. Эксперты сервиса Russpass представили подборку мест, которые стоит посетить москвичам и туристам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Накануне очередного театрального сезона обновили сад "Аквариум" – зеленое фойе Театра имени Моссовета. Там сделали широкую прогулочную зону, привели в порядок фонтаны и соединяющий их искусственный ручей. Также восстановлен расположенный за античной колоннадой грот с фонтаном в виде головы Горгоны Медузы. В саду установили фонари, видеоэкраны и афиши-лайтбоксы, организовали велопарковки.

Для отдыха всей семьей в выходные подойдет парк "Усадьба Трубецких" в районе Хамовники. В этом году там обновили спортивную и игровую инфраструктуру по просьбе жителей.

Детские зоны отдыха находятся в разных частях парка. Там сделали игровые комплексы с горками и лазилками, качели и лабиринт. На трех спортивных площадках москвичи могут поиграть в баскетбол, волейбол и футбол. Рядом установили уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.

Для владельцев животных обновили зону выгула со стороны переулка Хользунова. Площадка обустроена при участии специалистов-кинологов.

Кроме того, горожане могут погулять по благоустроенной территории парка "Яуза". Здесь привели в порядок свыше 40 километров променадов и транзитных троп. Для любителей активного отдыха оборудовали порядка 20 километров беговых и 17 километров велодорожек. Также появилось более 100 спортивных площадок в разными снарядами и тренажерами, созданы скейт-парки, памп-треки, зоны воркаута и пространства для командных видов спорта.

В парке есть и отдельные площадки для игры в большой и настольный теннис, волейбол и футбол. Впервые открыта зона для воркаута в стиле "русский ниндзя".

Для юных посетителей "Яузы" обновили и обустроили свыше 50 игровых площадок. Некоторых их них расположены на существующем рельефе местности и имеют два уровня. Также владельцы собак могут проводить занятия со своими питомцами на девяти новых благоустроенных площадках.

В этом году на севере Москвы обустроили 139 дворов на средства от платных парковок. Специалисты привели в порядок тротуары и пешеходные зоны, сделали детские и спортивные площадки, обновили газоны и дорожную инфраструктуру. Новые современные дворы обеспечивают жителям безопасность и комфорт.