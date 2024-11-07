Почти 140 дворов обустроили на севере Москвы на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На севере столицы в этом году обустроили 139 дворов на средства от платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

В рамках работ специалисты привели в порядок тротуары и пешеходные зоны, обустроили детские и спортивные площадки, обновили дорожную инфраструктуру, газоны и другое.

Каждый год деньги, полученные от оплаты уличных парковок, направляются на обновление придомовых территорий. Новые и современные дворы обеспечивают комфорт и безопасность жителей, отметили в ведомстве.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с помощью муниципальных депутатов москвичи сами выбирают, какие объекты нужно обновить в первую очередь. За 2023 год на средства от платных парковок обустроили свыше 1,1 тысячи дворов в городе, подчеркнул вице-мэр.

При участии инвесторов в Москве также благоустроят девять набережных. Работы планируется завершить до конца 2032 года.

В СЗАО появится прогулочная зона протяженностью более трех километров, которую образует уже благоустроенная городская набережная парка Северного речного вокзала и прибрежные зоны. В Покровском-Стрешневе обновленные набережные станут частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.