Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов

Девять набережных благоустроят в столице при участии инвесторов. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что работы планируется завершить до конца 2032 года.

Проекты по благоустройству включили в строительство жилых кварталов на прилегающих территориях. На северо-западе города появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Также сейчас благоустраивают набережные в районе Покровское-Стрешнево.

Еще один прогулочный маршрут появится на набережной у стадиона "Спартак" до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.