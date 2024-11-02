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02 ноября, 12:45

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Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов

Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов

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Девять набережных благоустроят в столице при участии инвесторов. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что работы планируется завершить до конца 2032 года.

Проекты по благоустройству включили в строительство жилых кварталов на прилегающих территориях. На северо-западе города появится прогулочная зона протяженностью более трех километров. Также сейчас благоустраивают набережные в районе Покровское-Стрешнево.

Еще один прогулочный маршрут появится на набережной у стадиона "Спартак" до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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