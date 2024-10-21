Кадашевскую набережную очистили от проводов в рамках программы "Чистое небо"

Программа "Чистое небо" была запущена в столице в 2015 году. В рамках программы привели в порядок многие знаковые улицы в центре города, среди которых Кадашевская набережная.

Специалисты перенесли кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров в подземные коллекторы.

По словам консультанта по вопросам городского и регионального развития Мари Чичаговой, программа "Чистое небо" способствует улучшению туристической привлекательности города.

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