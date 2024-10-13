"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Сергей Собянин открыл Кадашевскую набережную после комплексного благоустройства, которое прошло в период с мая по октябрь 2024 года. Она является одной из самых старинных около Москвы-реки.

В ходе работ специалисты соединили Овчинниковскую и Якиманскую набережные в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали и убрали провода.

Помимо этого, в рамках благоустройства была реализована программа "Чистое небо". По ней специалисты перенесли воздушные кабельные линии в подземные коллекторы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

