13 октября, 16:40Программы
"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства
Сергей Собянин открыл Кадашевскую набережную после комплексного благоустройства, которое прошло в период с мая по октябрь 2024 года. Она является одной из самых старинных около Москвы-реки.
В ходе работ специалисты соединили Овчинниковскую и Якиманскую набережные в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали и убрали провода.
Помимо этого, в рамках благоустройства была реализована программа "Чистое небо". По ней специалисты перенесли воздушные кабельные линии в подземные коллекторы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".