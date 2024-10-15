Собянин: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция "Корниловская" строящейся Троицкой линии метро находится в высокой степени готовности. Об этом заявил Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Градоначальник отметил, что сейчас выполняется благоустройство территории, продолжается отделка пассажирской зоны и внутренних помещений. В ближайшее время специалисты приступят к пусконаладочным работам.

Подготовка к ним начинается на тягово-понизительной подстанции. Она предназначена для распределения электроснабжения и обеспечения работы инженерных систем. Строители уже разместили все основное оборудование и выполняют его обвязку кабелями и проводами.

Помимо этого, на "Корниловской" ведется устройство инженерных сетей. Также специалисты монтируют трубопроводы и воздуховоды.

Идет строительство и других станций новой ветки. Так, на "Вавиловской" начали отделочные работы во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. Идет передача наземных площадок около притоннельных сооружений на Ленинском проспекте. Готовность станции – 51%.

На станции "Академическая" на 50% завершилось возведение основных монолитных конструкций. Рабочие продолжают армировать бетонное основание под эскалаторы. Готовность станции – 44%.

На станции "Крымская" закончились земляные работы и разработка грунта котлована, строители устанавливают основные конструкции. Кроме того, на пройденных тоннелях к платформам "ЗИЛ" и "Академическая" ведется устройство жесткого основания пути и инженерных сетей. Готовность станции – 32%.

Собянин напомнил, что четыре станции будущей Троицкой линии открыли в сентябре. Эта ветка будет одной из самых протяженных в метро и самой длинной линией за МКАД.

Ранее строители начали прокладывать правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро. Общая длина перегона составляет 553 метра. Новый участок планируют соединить с уже существующим "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав Большой кольцевой линии.