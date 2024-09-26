Новый поезд "Москва-2024" вышел на Замоскворецкую линию метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском метро приняли 25-й современный поезд "Москва-2024". Он вышел на Замоскворецкую линию, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, всего за 2024 год планируется получить 36 поездов нового поколения. Они отличаются улучшенной шумоизоляцией, широкими дверями, сквозным проходом через весь состав, мощными климатическими системами, а также наличием USB и type-C разъемов на поручнях.

Как подчеркнул вице-мэр, планомерная работа по закупке подвижного состава идет с 2010 года по поручению Сергея Собянина. Такие поезда уже на 100% составляют парк Троицкой линии.

"За это время получили более 4,7 тысячи инновационных российских вагонов и заменили составы на большинстве линий метрополитена. В сентябре мы полностью укомплектовали новую Троицкую линию поездами "Москва-2024" и сейчас продолжаем заменять такими составами поезда Замоскворецкой линии", – сказал Ликсутов.

Москва к 2030 году планирует получить около 2 тысяч вагонов для метро. Доля новых поездов увеличится до 95%. На сегодняшний день в столичном метро 6,6 тысячи вагонов, более 5 тысячи из которых являются составами нового поколения. С учетом мнения пассажиров улучшают технические характеристики вагонов метро.