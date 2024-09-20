Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 14:49

Транспорт

Рублево-Архангельская линия создаст новые транспортные связи в СЗАО Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая Рублево-Архангельская линия (РАЛ), которую сейчас возводят в Москве, создаст новые транспортные связи в северо-западных районах столицы. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Строящаяся линия метро не только соединит "Москва-Сити" со "СберСити" и Красногорском, но и обеспечит более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы и 100 тысяч проживающих в Московской области доступом к новым маршрутам, а также пересадкам на Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также на БКЛ и МЦК.

"435 тысяч жителей получат метро рядом с домом. Благодаря развитию рельсового каркаса к 2030 году в пешей доступности от станций метро или МЦД будут жить 93% москвичей", – отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Также благодаря РАЛ москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и будут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы.

В целом с 2011 года в Москве возвели с нуля и реконструировали 119 станций метрополитена. Кроме того, выстроено и отремонтировано почти 250 километров туннелей метро. Совсем недавно завершены работы на первом участке Троицкой линии с 4 станциями, а также открыто движение со станции "Потапово" Сокольнической ветки.

Необычные турникеты появились на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии

Читайте также


транспортметро
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика