Началась проходка тоннеля между станциями Рублево-Архангельской линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители приступили к прокладке правого перегонного тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, новый участок планируют соединить с уже существующим участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ.

Тоннелепроходческий щит "София" диаметром шесть метров начал проходку у станции "Звенигородская" на глубине 23 метров. Затем он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха".

До этого щит "София" был задействован во время строительства оборотных тупиков за станцией "Деловой центр", а также при соединении станций "ЗИЛ" и "Крымская" Троицкой линии метро. Расстояние между ними составило более 1 750 метров.

В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что общая длина перегона между "Звенигородской" и "Шелепихой" составляет 553 метра. По его словам, тоннелепроходческий комплекс пройдет 349 метров, еще 204 метра строителям предстоит пройти горным способом.

Рублево-Архангельская линия метро возводится на северо-западе Москвы. После открытия ветка свяжет деловой центр "Москва-Сити" и одноименный микрорайон.

Кроме того, она улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. Например, с нее можно будет сделать пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

На прошлой неделе новый тоннель на линии начал строить тоннелепроходческий щит "София", рассказал Сергей Собянин. Тоннель станет правым перегонным между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха".