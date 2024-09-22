Открытие станции метро "Потапово" создало 200 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие станции "Потапово" Сокольнической линии метро позволило обеспечить город 200 рабочими местами, передает портал мэра и правительства Москвы.

При этом в настоящий момент в метрополитене столицы уже работают 60 тысяч квалифицированных специалистов.

"По поручению Сергея Собянина мы делаем все возможное для повышения комфорта сотрудников. Стабильные выплаты, социальные гарантии и возможности для карьерного роста создают для наших работников уверенность в завтрашнем дне", – цитирует портал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вместе с тем за счет октрытия станции "Потапово" время в пути сократилось почти на 40 минут для 200 тысяч жителей Коммунарки и близлежащих районов. Это позволяет обеспечить комфорт и удобство горожан в поездках.

При этом данную станцию построили менее чем за три года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024-го по ней уже проехали поезда. При ее возведении строители применили новую технологию.