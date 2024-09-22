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22 сентября, 13:09

Транспорт

Станция метро появится рядом с бульваром Генерала Карбышева и улицей Генерала Глаголева

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новую станцию метро построят рядом с бульваром Генерала Карбышева и улицей Генерала Глаголева. О работе в рамках проекта рассказал глава столичного Депстроя Василий Десятков.

Это будет станция "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии. Здесь сделают два подземных вестибюля с выходами на улицу Маршала Тухачевского и бульвар Генерала Карбышева, уточнил начальник ведомства.

"Сейчас от места размещения будущей станции до ближайшей действующей станции метро "Народное Ополчение" БКЛ более километра, а до "Октябрьского Поля" Таганско-Краснопресненской линии около двух километров", – отметил Десятков.

После реализации проекта метро для местных жителей будет находиться в шаговой доступности, объяснил он.

В настоящее время рабочие начали формировать котлован демонтажно-щитовой камеры для приема двух тоннелепроходческих комплексов "Натали" и "Виктория". Она будет находить на глубине свыше 16 метров.

Новая Рублево-Архангельская линия, которую сейчас возводят в Москве, создаст новые транспортные связи в северо-западных районах столицы.

Строящаяся линия метро не только соединит "Москва-Сити" со "СберСити" и Красногорском, но и обеспечит более 800 тысяч жителей пяти районов Москвы и 100 тысяч проживающих в Московской области доступом к новым маршрутам, а также пересадкам на Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также на БКЛ и МЦК.

Также благодаря РАЛ москвичи смогут экономить до 1 часа времени в дороге и будут проще добираться до любимых мест отдыха на западе столицы.

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