На станции метро "Рублево-Архангельское" стартовала подготовка к проходке тоннелей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты начали обустраивать две монтажно-щитовые камеры на строящейся станции "Рублево-Архангельское" одноименной линии столичного метрополитена в рамках подготовки к проходке тоннелей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Одну из камер будут использовать для старта двух шестиметровых щитов. Как отметил вице-мэр, они пройдут до перспективной станции "Липовая роща". Со второй смогут отправиться еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра. Они дойдут до "Ильинской".

"Каждый из четырех щитов пройдет около 2,3 километра тоннелей", – уточнил Ефимов.

Всего при создании обеих камер специалисты разработают свыше 44 тысяч кубометров грунта. При этом для укрепления котлованов и устройства постоянного фундамента используется метод "стена в грунте", а узкие глубокие траншеи делают с помощью специализированной техники.

После камеры планируют объединить единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса, добавил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты – вспомогательной конструкции, задающей направление разработки грунта и защищающей от обрушения", – пояснил Десятков.

Рублево-Архангельская линия метро возводится на северо-западе столицы. После открытия ветка свяжет деловой центр "Москва-Сити" и одноименный микрорайон.

Кроме того, она улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. Например, с нее можно будет сделать пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

На прошлой неделе новый тоннель на линии начал строить тоннелепроходческий щит "София", рассказал Сергей Собянин. Тоннель станет правым перегонным между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха".

Его протяженность составит 553 метра. Так, "София" пройдет 349 метров, а остальные 204 строителям предстоит пройти горным способом. Строящийся отрезок планируют соединить с участком "Шелепиха" – "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ.