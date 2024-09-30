Станцию "Новаторская" Троицкой линии метро построили закрытым горнопроходческим способом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытый горнопроходческий способ строительства использовали при возведении станции "Новаторская" Троицкой линии метро Москвы, рассказал начальник столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"Под защитой буротрубного экрана участок длиной 35 метров под улицей Академика Пилюгина был пройден с помощью средств малой механизации. Кроме того, этот способ работ позволил избежать переустройства коллектора городских инженерных коммуникаций в зоне строительства", – объяснил он.

Пассажиры могут воспользоваться новой станцией для пересадки на "Новаторскую" БКЛ. Пункты технического осмотра расположились в оборотных тупиках. Они обеспечивают оборот, ночной отстой и обслуживание составов новой линии.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро 7 сентября. Новые станции улучшили транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

Новая линия станет самой длинной в московском метро за пределами МКАД. К 2030 году на ней будут работать 17 станций, которые соединят городской округ Троицк с центром столицы.

