Дизайн открытых станций Троицкой линии метро разработан по индивидуальным проектам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В дизайне станций первого открытого участка Троицкой линии Московского метрополитена использовались художественные элементы, которые разработали по индивидуальным проектам. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что на станции "Генерала Тюленева" пассажиры могут увидеть панно в честь Героя СССР, а на "Тютчевской" прочитать на стенах строки из произведений русского поэта.

Станция "Тютчевская" находится недалеко от усадьбы Троицкое. Ей в XIX веке владел отец писателя Федора Тютчева. Платформа оформлена в стиле экспрессионизма, для которого свойственна подчеркнутая эмоциональная выразительность. Для контраста в отделке специалисты применили стекло и металл с поверхностями из природного камня. Стены и потолок "Тютчевской" обшиты алюминиевыми панелями.

На станции "Генерала Тюленева" из этого же материала сделана композиция, напоминающая георгиевскую ленту. Одна из стен облицована разноформатными треугольными панелями оранжевых оттенков, а вдоль стен и колонн платформы сделаны черные полосы.

Дизайн станции "Университет дружбы народов" посвятили народам и культурам, а также международному сотрудничеству. Два тематических крупных мозаичных панно находятся над эскалатором и в переходе, который ведет к вестибюлю. В цветовой гамме преобладают светло-зеленые и светло-синие оттенки. Облик платформы дополняется архитектурным освещением.

В свою очередь, руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что оформление станции "Новаторская" перекликается с дизайном одноименной станции БКЛ. Использованы такие же яркие цвета. Например, оранжевый цвет применили в отделке путевых стен и потолка, отметил он.

Владимир Путин и Сергей Собянин 7 сентября открыли первый участок Троицкой линии метро. Новые станции улучшат транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

Между тем общая длина уложенных инженерных сетей и коммуникаций на первом участке Троицкой линии составляет около 3,3 тысячи километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска.