Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Троицкая линия станет самой длинной в московском метро за пределами МКАД, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что создают ее с запасом провозной способности на десятилетия вперед. Так, к 2030 году на линии будут работать 17 станций, которые соединят городской округ Троицк с центром столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для максимального комфорта пассажиров Троицкой линии уже сейчас создают все необходимые элементы инфраструктуры.

К примеру, станции "Новаторская" Троицкой и Большой кольцевой линий соединяют два перехода. В первом установлено четыре эскалатора, а во втором – шесть. Это рекорд для московского метро по количеству эскалаторов в одном наклоне.

"Троицкая линия – один из самых масштабных и долгожданных проектов, который мы реализуем сегодня. Ожидаем, что к 2030 году ее станциями будут пользоваться свыше 320 тысяч пассажиров в рабочий день. Для того чтобы обеспечить удобные пересадки с Троицкой на другие линии метро, создаем большие транспортные хабы. Одним из них – "Новаторской" – будут пользоваться более 55 тысяч человек в день", – сказал Ликсутов.

Владимир Путин и Сергей Собянин 7 сентября открыли первый участок Троицкой линии метро. Новые станции улучшат транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

Общая длина уложенных инженерных сетей и коммуникаций на первом участке Троицкой линии составляет около 3,3 тысячи километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска.