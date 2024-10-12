Собянин сообщил о завершении проходки соединительной ветки в электродепо "Столбово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" проложил тоннель соединительной ветки между будущим электродепо "Столбово" и Троицкой линией метро. Работы проводились в районе строящейся станции "Новомосковская", сообщил Сергей Собянин.

Длина тонеля превышает 1 километр. Он был проложен на глубине 17 метров и пролегает под запущенным участком магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Коммунаркой.

"Из-за перпендикулярного расположения трасс Троицкой и Сокольнической линий щиту пришлось пройти очень сложный участок с радиусом поворота 160 метров. В итоге "Столбово" сможет обслуживать подвижной состав сразу двух линий метро. До тех пор, пока не будет готово депо "Троицкое", куда переместятся поезда новой, 16-й ветки", – приводит слова Собянина портал мэра и правительства столицы.

По словам главы города, щит "Ольга" прошел рядом с выходом со станции "Новомосковская" красной линии, после чего круто развернулся в направлении Московской области, чтобы примкнуть к камере съездов за одноименной станцией Троицкой линии.

Соединительная ветка даст возможность обслуживать в электродепо "Столбово" подвижной состав не только Сокольнической, но и Троицкой линии метро. При этом в дальнейшем для поездов новой линии будет построено электродепо "Троицкое".

В настоящий период специалисты работают над созданием еще четырех электродепо. Так, "Южное" находится на этапе строения, "Владыкино" и "Выхино" проходят реконструкцию, а "Бирюлевское" – только проектируется, отметил мэр.

"Южное" появится в районе Братеево. На территории площадью 13,6 гектара будут возведены 46 зданий и сооружений. Это электродепо будет использоваться для отстоя, ремонта и обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии метро. Депо сможет вместить 34 поезда, при этом 20 составов смогут оставаться там на ночь. Предполагается, что в электродепо будут работать 1,3 тысячи человек.

К настоящему моменту на 85% готов отстойно-ремонтный корпус. Там были выполнены работы по огнезащите металлоконструкций. Сейчас специалисты завершают обустройство монолита, монтируют подрельсовые эстакады и ограждающие конструкции, проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных сетей.

В административно-бытовом корпусе к концу подошли монолитные работы. Также почти завершено возведение стен и перегородок. В этом корпусе ведется монтаж внутренних инженерных систем и технологического оборудования. Эксперты оценивают строительную готовность более чем в три четверти.

Также идет возведение вспомогательных зданий и сооружений, монтаж инженерных систем в компрессорной. Специалисты продолжают отделочные работы и устраивают сети в мотодепо. Они создают каркас здания стрелочного поста и укладывают пути. Объект готовится к подключению к действующему электродепо "Братеево". После завершения работ в "Южном" они составят крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

Вместе с тем строится электродепо "Столбово", которое займет территорию площадью 16 гектаров. Там планируется построить 53 здания и сооружения. После ввода в эксплуатацию работу здесь смогут получить 1 633 специалиста.

К настоящему моменту было заершено строительство газовой котельной. Вместе с тем специалисты продолжают работы по устройству смотровых канав в отстойно-ремонтном корпусе, а также занимаются монтажом инженерных систем в здании поста электрической централизации.

При этом монолитные работы были завершены в административно-бытовом и инженерном корпусах, а также на тягово-понизительной подстанции, очистных сооружениях и в парковом околотке. В настоящий период идет строительство кирпичных перегородок и проводится отделка.

Также специалисты продолжают устройство веера путей и создают три соединительные ветки для перегона поездов Сокольнической линии и подключают их к инженерным системам.

Вместе с тем проектируется электродепо "Бирюлевское". Оно будет создано на юге Москвы в районе Бирюлево Западное. Его построят между улицами Подольских Курсантов, Мелитопольской, 3-й Никольской и Булатниковской. Электродепо будет использоваться для отстоя, обслуживания и ремонта поездов Бирюлевской линии метро.

На территории, площадь которой составит 19,12 гектара, будут построены 40 зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус на 30 канав. Общая площадь построек будет равна почти 68 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что работы будут разделены на четыре этапа. Сперва специалисты демонтируют существующие сооружения, после чего переложат инженерные коммуникации, подготовят территорию к строительству и возведут основные и вспомогательные здания и сооружения. Первый этап уже выполнен на 60%.

Ранее специалисты провели масштабное благоустройство прилегающей территории четырех станций Троицкой линии метро общей площадью более 320 тысяч "квадратов". Наибольший объем работ был выполнен на участке пересадочного узла, в который вошли станции "Новаторская" Троицкой линии и БКЛ, а также наземный транспорт.