Около четырех станций Троицкой линии метро выполнено масштабное благоустройство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рядом с четырьмя станциями Троицкой линии столичного метрополитена специалисты провели масштабное благоустройство прилегающей территории общей площадью более 320 тысяч "квадратов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова.

Так, наибольший объем работ был выполнен на участке пересадочного узла, в который вошли станции "Новаторская" Троицкой линии и БКЛ, а также наземный транспорт. Всего благоустройство затронуло свыше 14 гектаров на пересечении Ленинского проспекта с улицами Новаторов и Академика Пилюгина.

На этом участке ожидается высокий пассажиропоток, в связи с чем для удобства передвижения пешеходов там уложили гранитные и асфальтовые дорожки, установили лавочки для отдыха и обновили систему уличного освещения.

Кроме того, специалисты смонтировали современные остановочные павильоны, оборудованные USB-зарядками для мобильных устройств, навигационными пилонами с табло расписания маршрутов и системой видеонаблюдения.

В свою очередь, территорию около станции "Университет дружбы народов" украсили бетонными клумбами-скамейками в форме материков. Площадь работ превысила 7 гектаров, из которых почти половину заняли газоны.

Участок станции "Генерала Тюленева" теперь включает в себя современные остановочные павильоны для наземного транспорта, а также около 17 тысяч квадратных метров новых тротуаров. При этом вдоль них создана энергоэффективная система уличного освещения.

Рядом со станцией "Тютчевская", расположенной в поселке Завода "Мосрентген" ТиНАО, организовали инфраструктуру для пешеходов, установили новые остановочные павильоны и выполнили озеленение.

Помимо этого, специалисты комплекса городского хозяйства и департамента капитального ремонта ведут работы по созданию удобных подходов и подъездов от жилой застройки к станциям метро.

Сейчас также работы завершаются около открытых станций "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская", а также трех строящихся – "Корниловской", "Коммунарки" и "Новомосковской".

Работники приводят в порядок существующие и оборудуют новые тротуары, устанавливают энергосберегающие фонари и опоры контрастного освещения на переходах, убирают под землю кабельные линии и выполняют устройство дополнительных ливневок.

В этом году специалисты также благоустроят территории около Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК). Например, возле станции МЦД Перово будут приведены в порядок 4 спортивных и 6 детских площадок.

Кроме того, у московского городского вокзала "Серп и Молот" появятся 4 детские площадки, на которых установят развивающее оборудование для ребят разных возрастов.