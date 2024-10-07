"Мой район. Новости": в музее-заповеднике "Коломенское" благоустроят набережную

Специалисты приступили к благоустройству набережной на территории музея-заповедника "Коломенское". Работы охватили участок, протяженность которого составила 3,5 километра. Здесь создадут комфортное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом.

Так, пешеходную часть набережной расширят. На ней появится беговая дорожка, а зимой будут заливать каток. В центральной части построят семейно-досуговый центр и амфитеатр с видом на Москву-реку.

В свою очередь, в южной части обустроят спортивный кластер с площадками для пляжного волейбола и воркаута, где для посетителей будут работать пункты проката и раздевалки.

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