Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 18 августа. Посетители главной российской выставки смогут бесплатно оставить свои автомобили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"В воскресенье, 18 августа, с 09:00 до полуночи услуга парковки для легковых автомобилей на многоуровневом паркинге на 999 машино-мест рядом с КПП "Хованский" будет предоставляться бесплатно при условии заезда с 09:00 до 11:00", – говорится в сообщении.

В дальнейшем проведение акции планируется каждое третье воскресенье месяца: 15 сентября, 20 октября, 17 ноября и 15 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что теперь пользователи могут изменить время начала стоянки в приложении "Парковки России" при ее досрочном завершении. Такую функцию предусмотрели по просьбам автомобилистов. Желающим воспользоваться опцией необходимо скачать последнюю версию приложения. Внести изменения можно до конца суток, а исправлять ошибки – до трех раз в месяц.

