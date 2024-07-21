Свыше 272 тыс нарушений остановки и стоянки зафиксированы в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дорожные камеры Москвы зафиксировали свыше 272 тысячи нарушений остановки и стоянки в 2024 году. Чаще всего москвичи игнорировали ПДД у вокзалов и рядом с торговыми центрами, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, с января по июнь из-за нарушения правил остановки и стоянки, а также из-за невнимательности автомобилистов при парковке произошло 18 ДТП. Так, водитель наехал на пешехода во время парковки задним ходом в узком внутридворовом проезде.

Кроме того, один автомобилист парковал машину под знаком "Остановка запрещена", где часто ездят на велосипедах. В результате, он наехал на велосипедиста с причинением вреда здоровью.

Еще один водитель оставил авто у вокзала под знаком "Остановка запрещена", из-за этого столкнулись три машины. Другой автомобилист оставил машину в узком месте и затруднил движение. Это привело к образованию заторов на нескольких улицах.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, нарушение правил остановки и стоянки не только влечет за собой штраф, но и приводит к авариям. Дорожные камеры и инспекторы МАДИ следят за парковой горожан, подчеркнул он. Таким образом, в Москве развивают культуру вежливого вождения и повышают безопасность поездок, заключил Ликсутов.

Между тем с января по мая 2024 года инспекторы МАДИ выявили более трех тысяч случаев неправильной парковки возле аэропорта "Внуково". В Дептрансе рассказали, что водители оставляли машины под запрещающими остановку и стоянку знаками. Это мешало другим автомобилистам и могло стать причиной аварий. Все нарушители получили штраф в размере трех тысяч рублей.