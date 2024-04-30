Более 2 тыс люксовых авто оставляли на газонах в Москве в 2023 году

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Свыше двух тысяч люксовых автомобилей оставляли на столичных газонах в 2023 году. Чаще всего свой транспорт на зеленых насаждениях парковали водители BMW и Range Rover. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов не оставлять машины на газонах и рядом с деревьями, поскольку это вредит городской экологии. Он напомнил, что за размещение транспорта на зеленых насаждениях предусмотрен штраф.

По информации ведомства, среди дорогих автомобилей на газонах Москвы в прошлом году также встречались: Lamborghini – 82 случая, Bentley – 75 случаев, Rolls-Royce – 38 случаев. Все нарушители получили штрафы от 5 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что число неправильно припаркованных машин на центральных столичных улицах сократилось на 65% в 2023 году. Как рассказали в МАДИ, в прошлом году больше всего снизилось количество случаев неправильной парковки на улицах Тверская, 1905 года, Заморенова, Лесная и Зоологическая.