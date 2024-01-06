Количество неправильно припаркованных автомобилей в центре Москвы уменьшилось на 65%

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Количество неправильно припаркованных автомобилей на центральных улицах Москвы сократилось на 65% в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как отмечают в департаменте, инспекторы МАДИ следят за соблюдением правил стоянки и остановки на улицах с высокой интенсивностью движения. В подобных местах водители часто оставляют машины на тротуарах и под запрещающими знаками, что мешает другим автомобилистам, пешеходам, работе спецтехники и создает аварийные ситуации, говорится в тексте.

По информации МАДИ, в прошлом году больше всего снизилось количество неправильной парковки на улицах Тверская, 1905 года, Заморенова, Лесная и Зоологическая. После того, как здесь повысилась дисциплина водителей, также была увеличена пропускная способность.

"Просим водителей всегда соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свои машины там, где они могут мешать другим автомобилистам и пешеходам", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что Сергей Собянин поручил сделать передвижение по городу комфортным для всех, это является общей задачей.

В ведомстве добавили, что сообщить о нарушении ПДД можно в МАДИ по номеру 8 (495) 540-76-56.

Ранее в РФ предложили утвердить скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней. Такую инициативу лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили на отзыв в правительство России.

Между тем в октябре 2023 года отмечалось, что с начала года в Москве обнаружили более 2 тысяч автомобилей, припаркованных на газонах вблизи столичных парков. Больше всех пострадала территория возле парка "Сокольники" – 550 случаев парковки в неположенном месте.

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