В РФ предложили ввести скидку за быструю оплату штрафа за просроченную парковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В РФ предложили утвердить скидку в 50% на штрафы за неправильную платную парковку, если они уплачены в течение 20 дней. Такую инициативу лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили на отзыв в правительство России, пишет РИА Новости.

Действующее законодательство уже предусматривает скидки на уплату штрафов, если их оплачивают в первые две недели. Однако это не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые в настоящее время находятся в ведении регионов.

Согласно задумке "Новых людей", инициатива внесет изменения в статью Кодекса об административных правонарушениях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нововведение утвердит единую норму для всех операторов и поможет выплачивать лишь половину штрафа, если водитель делает это в течение 20 дней. Как уточнил Даванков, подобные штрафы выписываются в массовом порядке из-за камер.

"Любой водитель с этим сталкивался хотя бы раз. Люди будут охотнее платить, если получат скидку на своевременную оплату штрафов. В перспективе нужно вообще отменять штрафы за секундную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя", – заявил Даванков.

Ранее сообщалось, что глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с идеей расширить срок действия скидок на штрафы. Он направил соответствующее обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Согласно предложению, если нарушение ПДД зафиксировали по камерам в регионе, где нарушитель не имеет постоянной регистрации, то для него возможно расширение срока скидки – до 30 или 40 дней.

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