В ЦБ РФ заявили, что при "привязке" полиса ОСАГО к водителю нужно указывать все его авто

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Если будет принят законопроект о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю, то нужно указывать все автомобили этого человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

Выступая в Госдуме, он напомнил, что группа депутатов от ЛДПР во главе с замглавы фракции Ярославом Ниловым внесла в ГД проект, который позволяет привязывать полис ОСАГО или к водителю, или к автомобилю, по желанию автовладельца. На данный момент подобного выбора нет, подчеркнул Чистюхин.

Однако он уточнил, что Банк России поддерживал идею выдачи полиса не только на машину, как это действует сейчас, а лично водителю, который имеет несколько машин.

Первый зампред ЦБ добавил, что в данном случае в полисе должно быть указано, какие машины будут эксплуатироваться. Это необходимо для обеспечения контроля, в том числе за счет камер слежения. Чистюхин объяснил, что они должны идентифицировать водителя и, соответственно, принадлежащие ему транспортные средства и определять наличие или отсутствие полиса ОСАГО.

Ранее Российский союз автостраховщиков совместно с МВД подготовил систему, которая будет автоматически вычислять и штрафовать автовладельцев без ОСАГО. По словам главреда журнала "За рулем" Максима Кадакова, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

Также сообщалось, что в России хотят разрешить использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО, а также увеличить его сроки с 30 до 45 дней.

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