В Совфеде предложили использовать б/у детали в ремонте по ОСАГО

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В России хотят разрешить использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО, а также увеличить его сроки с 30 до 45 дней. Соответствующие поправки готовятся в Совфеде, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда СФ Николая Журавлева.

По словам зампреда ЦБ Филиппа Габуния, в условиях долгих поставок автозапчастей страховщики зачастую физически не успевают провести ремонт. Тем не менее важно не допустить злоупотребления в вопросе увеличения сроков, чтобы весь ремонт не начал занимать 45 дней.

Что касается б/у деталей, то можно начать с тех запчастей, которые не влияют на безопасность на дорогах и чаще всего страдают при авариях, считает Габуния.

В Российском союзе автостраховщиков согласились с данной инициативой и подчеркнули, что следует определить, какие из компонентов можно восстанавливать и применять повторно, а какие – нет.

Представители отрасли также поддержали поправки. К примеру, глава департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК "МАКС" Иван Попов сообщил, что если раньше средний срок доставки комплектующих составлял от 15 до 21 дня, то сейчас он вырос до 30–40 суток. Некоторые же детали и вовсе могут ожидаться в течение полугода.

Снятие ограничений на б/у запчасти с увеличением сроков ремонта по ОСАГО поможет как клиентам, так и компаниям, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Однако, по его словам, выбор между восстановленными запчастями или более длительным сроком ремонта должен быть за клиентом.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что утилизационный сбор на автобусы, легковые частные и коммерческие автомобили, которые ввозят в Россию для последующей перепродажи, проиндексируют с 1 августа текущего года.

До этого глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что ситуация с поставками автозапчастей начала стабилизироваться с осени прошлого года, а детали по целому ряду марок авто стали дешеветь.

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