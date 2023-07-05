В России стоимость многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%

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Ситуация с поставками автозапчастей начала стабилизироваться с осени прошлого года, детали по целому ряду марок авто стали дешеветь. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

В частности, среди таких брендов Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan и Audi. К июню этого года цена на многие востребованные запчасти за год упала на 30–40%.

По словам Уфимцева, значительная часть запчастей, поступающая в РФ, изготавливается в дружественных странах, например, в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Подобные детали поставляются в Россию без нарушений.

Вместе с тем есть отдельные бренды, к которым трудно достать компоненты. Однако зачастую это связано с тем, что они не являются массовыми на российском рынке, из-за чего невыгодно привозить большие партии комплектующих для них.

Ранее в Совфеде поддержали создание в РФ индустрии по восстановлению и ремонту ранее использованных деталей по ОСАГО.

По словам зампреда Совфеда Николая Журавлева, использование поддержанных запчастей позволит сделать дешевле страхование автомобилей и ремонт для россиян.

До этого в российском Центробанке заявили, что оборот б/у запчастей на автомобили должно контролировать государство.

В России возник дефицит некоторых деталей для ремонта китайских автомобилей