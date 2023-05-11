Центробанк заявил о необходимости госконтроля оборота б/у автозапчастей в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский Центробанк считает, что оборот б/у запчастей на автомобили должно контролировать государство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка Банка России Илью Смирнова.

"Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей", – подчеркнул он.

Ввести подобное правило необходимо, чтобы поднявшийся спрос не стал причиной угона автомобилей и не ухудшил криминальную ситуацию в стране, отметил Смирнов.

Ранее стало известно, что российское правительство одобрило создание индустрии по восстановлению бывших в употреблении запчастей для их последующего использования, в том числе для ремонта автомобилей по ОСАГО и каско.

Отмечалось, что кабмин поручил изучить подобную возможность Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

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