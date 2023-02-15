Эксперт прокомментировал предложение ремонтировать медизделия неоригинальными деталями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восполнить поставки запчастей и деталей можно тремя способами, однако каждый из них имеет определенные риски. Так президент Национальной ассоциации производителей фармпродукции и медицинских изделий Сергей Колесников прокомментировал предложение Росздравнадзора разрешить российским больницам ремонтировать медоборудование неоригинальными деталями.

Первый способ – это параллельный импорт. Колесников заявил, что через посредников РФ может приобретать необходимые запчасти, однако никаких гарантий от производителей из-за этого не будет. Второй способ заключается в замене деталей на китайские или другие, но в этом также существуют определенные риски.

Третий вариант выхода из ситуации – попробовать нарастить выпуск отечественного производства. Этот способ потребует научных разработок и серьезных государственных вложений, подчеркнул Колесников.

Эксперт также объяснил, почему Росздравнадзор принял подобное решение.

"Если ты добываешь какую-то запчасть, которая подходит для замещения вышедшей из строя, а она не включена в утвержденный список этих запчастей, то добиться разрешения на ее использование почти невозможно. Это связано не только с тем, что есть коррупционные мотивы, когда не хотят на наш рынок пускать какие-то запчасти других фирм", – поделился Колесников в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Медтехника в РФ сможет перейти на неоригинальные детали с 1 сентября 2023 года.

В будущем может возникнуть проблема невозможности эксплуатации медоборудования или ухудшения качества лечения граждан РФ из-за антироссийских санкций. Решение перейти на неоригинальные запчасти поможет уменьшить такие риски, заявили в Росздравнадзоре.

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