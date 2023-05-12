Россияне стали скупать автомобили и запчасти в Дубае для перепродажи в РФ – СМИ

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После ухода с рынка РФ западных автомобильных брендов россияне стали закупать машины и запчасти к ним в ОАЭ, пишет The New York Times.

Участники схемы по перепродаже рассказали, что автомобили в Россию привозят "все кому не лень", а из Дубая можно экспортировать "все что угодно", если есть деньги.

Также отмечается, что обеспеченные россияне нашли способ покупать в ОАЭ машины, которых нет в России.

"Богатые люди всегда остаются богатыми", – заявила директор по коммуникациям автосалона в Дубае Екатерина Кондратюк, недавно продавшая в Россию Porsche Cayenne Turbo GT за 300 тысяч долларов.

Как указывает издание, в из-за роста торговли с российские клиентами в ОАЭ возник спрос на русскоязычных сотрудников.

"Все магазины ищут тех, кто говорит на русском", – поделился один из героев сюжета.

Кроме машин, россияне стали привозить дефицитные зарубежные автозапчасти. Из-за этого комплектующие зачастую продаются дешевле, чем до санкций, когда они продавались официальными дилерами с большими наценками, подчеркивают эксперты.

В то же время ряд западных компаний отрицает факт поставок их продукции в Россию в обход санкций. Например, в Volvo и General Motors заявили, что не сталкивались с такой ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали обсуждение механизма санкций, направленного против третьих стран, которые помогают России преодолевать ограничения. По данным европейских экспертов, до сих пор Москве удавалось закупать санкционные товары и технологии через третьи страны, главным образом с помощью Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

Как считают аналитики, механизм вряд ли затронет Китай, однако может повлиять на страны Центральной Азии и соседей России.

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