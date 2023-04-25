Вашингтон предупредил Астану о риске повторных санкций за помощь России

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Американская сторона предупредила Казахстан о риске применения к компаниям и банкам страны санкций за помощь Москве в уклонении от западных торговых и финансовых ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра финансов США Элизабет Розенберг.

Во время круглого стола в Астане она подчеркнула, что риск по этому вопросу только возрастает.

"Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти существующие риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля", – подчеркнула Розенберг.

Ранее СМИ со ссылкой на секретный доклад ЕС узнали, что государства Евросоюза планируют переманить на свою сторону традиционных союзников России и КНР – Бразилию, Чили, Нигерию и Казахстан. В докладе указаны подробности некоторых планов по удержанию этих четырех приоритетных стран.

По информации издания, эти государства находятся на краю возглавляемого Западом альянса, который старается изолировать российскую сторону, вооружить Украину и сдержать Китай.

