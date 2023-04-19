Вашингтон хотел бы обсудить с Россией и КНР стратегическую стабильность – Минэнерго США

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США хотели бы провести переговоры с РФ и КНР по стратегической стабильности. Об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

"Мы действительно хотели бы участвовать в диалогах по стратегической стабильности с Россией и Китаем, но мы в них не участвуем", – приводит слова Хруби ТАСС.

По ее словам, в США сейчас работают над технологиями верификации новых систем вооружений. Хруби уточняет, что это необходимо для того, чтобы в момент, когда переговоры с Китаем и Россией по стратегической безопасности станут возможны, не возникло препятствий, связанных с отсутствием надлежащих технологий проведения проверок.

Кроме того, США и их союзники наращивают усилия в контексте программы нераспространения ядерного оружия, в том числе, в горячих зонах, включая Украину.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. В документе указано, что Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав.