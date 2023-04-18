СМИ назвали пролет Ту-95 в Тихом океане предупреждением Путина Западу по Украине

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Плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над водами акваторий Берингова и Охотского морей был предупреждением Владимира Путина Западу из-за событий на Украине. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

"Сегодня Владимир Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морям, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу", – отметили в статье.

В материале говорится, что внезапные учения, которые были заявлены как проверка боеготовности, проходят на фоне напряженных отношений с Западом из-за СВО на Украине.

В то же время в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты дальней авиации осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границы других государств.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над водами Берингова и Охотского морей. Ракетоносцы также начнут патрулирование воздушных пространств и территорий.

14 апреля стало известно, что российское военное ведомство организует учения сил Тихоокеанского флота. В рамках этих мероприятий было принято решение закрыть воздушное пространство над южной частью Охотского моря, заливом Петра Великого и Авачинским заливом.

