Российские ракетоносцы Ту-95МС проверили боеготовность над Беринговым и Охотским морями

Фото: Минобороны РФ

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей. Информацией об этом поделились министерстве обороны России.

В Минобороны рассказали, что полеты организовали в связи с внезапной проверкой боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения. Ракетоносцы также начнут патрулирование воздушных пространств и территорий, заявили в ведомстве.

В ходе полетов стратегические ракетоносцы осуществили дозаправку топливом в небе от самолета-заправщика Ил-78.

14 апреля стало известно, что российское военное ведомство организует учения сил Тихоокеанского флота. В рамках этих мероприятий было принято решение закрыть воздушное пространство над южной частью Охотского моря, заливом Петра Великого и Авачинским заливом.

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