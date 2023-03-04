В НАТО обеспокоены возможностями подводного флота России – СМИ

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Государства НАТО испытывают беспокойство на фоне возможностей подводного флота России. Об этом сообщает Newsweek.

В материале отмечается, что переживания членов альянса вызваны созданием в России лодок, которые могут достигать важных целей в США и континентальной Европе. Еще одной причиной опасений, помимо указанных, является угроза для объектов критической инфраструктуры.

"И теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота Владимира Путина", – говорится в статье.

Ранее российский лидер назвал героической работу отечественного морского флота в зоне спецоперации на Украине.

По словам Путина, российские военные успешно справляются с поставленными задачами. При этом президент России подчеркнул грамотное выполнение задач бойцами как Тихоокеанского, так и Северного флотов.



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