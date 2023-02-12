Путин назвал героической работу морской пехоты в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин назвал работу морской пехоты в зоне спецоперации на Украине героической, подчеркнув, что военные успешно выполняют поставленные задачи. Такое заявление президент сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются", – сообщил российский лидер.

Вместе с тем президент России подчеркнул грамотное выполнение задач бойцами как Тихоокеанского, так и Северного флотов.

Ранее российский лидер заявил, что в ближайшее время в стране специалисты приступят к строительству еще четырех подводных лодок. Подобная мера, по словам Путина, позволит обеспечить безопасность РФ на несколько десятилетий вперед.

Вместе с тем президент подчеркнул отсутствие аналогов российских атомных ракетоносцев во всем мире.



Российская подводная лодка "Магадан" произвела пуски ракет "Калибр" в Японском море

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!